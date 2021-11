Pouzolles Pouzolles Hérault, Pouzolles MARCHE DE NOËL Pouzolles Pouzolles Catégories d’évènement: Hérault

Pouzolles Hérault Pouzolles MARCHE DE NOËL 10, 11 et 12 Décembre 2021 à la Promenade

Venez partager un moment de convivialité au Marché de Noël de Pouzolles organisé par l’Amicale des parents d’élèves.

PATINOIRE et CHÂTEAU GONFLABLE *- EXPOSANTS – PÈRE NOEL – SANTA RUN **- CALÈCHE*-VIN CHAUD – HUÎTRES – CHÂTAIGNES – BUVETTE/SNACKING- TOMBOLA

TEMPS FORT

Vendredi 10 Décembre

– 16h30 : lancement du Marché de Noël

– 17h45 : Balade aux flambeaux dans le village avec chants de Noël

– Nocturne Samedi 11 Décembre

– 9h30: ouverture du Marché de Noël

– 10h : « SANTA RUN » course non chronométrée de 5 km dresscode de Noël (participation 6€ – une boisson offerte)

– Nocturne Dimanche 12 Décembre:

– 9h30: ouverture du Marché de Noël

– 14h : LOTO à l’extérieur (prévoir des vêtements chauds)

– 18h : clôture du Marché

Renseignements au 0660234062 ou apepouzolles34@gmail.com 10 – 11 – 12 DECEMBRE

