Poulaines Poulaines 36210, Poulaines Marché de Noël Poulaines Poulaines Catégories d’évènement: 36210

Poulaines

Marché de Noël Poulaines, 11 décembre 2021, Poulaines. Marché de Noël Poulaines

2021-12-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-11 17:00:00 17:00:00

Poulaines 36210 Poulaines Marché de Noël organisé par L’APE et l’école de Poulaines avec artisans, métier de bouche, idées cadeaux, artistes, créations de Noël….. Sans oublier la visite du Père Noël à partir de 11h. Marché de Noël de Poulaines organisé par l’Ecole Joseph Barberon et l’Association des Parents d’Elèves de Poulaines. +33 6 58 88 89 55 Marché de Noël organisé par L’APE et l’école de Poulaines avec artisans, métier de bouche, idées cadeaux, artistes, créations de Noël….. Sans oublier la visite du Père Noël à partir de 11h. © APE Poulaines

Poulaines

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 36210, Poulaines Autres Lieu Poulaines Adresse Ville Poulaines lieuville Poulaines