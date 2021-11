Marché de Noël Pouillon, 11 décembre 2021, Pouillon.

Marché de Noël Pouillon

2021-12-11 – 2021-12-12

Pouillon Landes

Rendez-vous les 11 et 12 décembre à Pouillon à la Halle et sur l’esplanade du fronton pour le traditionnel marché de Noël.

Animations pour les enfants le 11 décembre de 15h à 16h : Jeux gratuits, distribution de friandises, course en sac, goûter, photos avec le Père Noël. Tour de calèche ou en camion de pompier.

Animations tout le week-end avec pêche aux canards, manège, barbe à papa…

Animations pour les enfants le 11 décembre de 15h à 16h

+33 5 58 98 21 62

