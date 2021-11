Marché de Noël : Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux, 18 décembre 2021, Pougues-les-Eaux.

Marché de Noël : Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux

2021-12-18 – 2021-12-18

Pougues-les-Eaux Nièvre Pougues-les-Eaux

Rendez-vous de 10h à 18h au Parc Simone Veil et salle du parc pour le marché de noël.

Animations (Père Noël, spectacles, manège, retraite aux flambeaux et feu d’aritifice (au Parc thermal).

Exposants en tous genres (30) : produits du terroirs, spécialités de noël, artisanat, idées cadeaux,…

Stands de vin chaud et de marrons

Et pour le plus jeunes : présence du père noël, contes de Noël par Teddy, manège gratuit.

Puis si la météo le permet : retraite aux flambeaux à 19h du parc de la mairie au parc thermal ou sera tiré le feu d’artifice (suite au report du feu du 14 juillet) à 20h.

Programme bientôt disponible.

Infos au 03 86 90 96 00

+33 3 86 90 96 00 https://www.ville-pouguesleseaux.fr/

Rendez-vous de 10h à 18h au Parc Simone Veil et salle du parc pour le marché de noël.

Animations (Père Noël, spectacles, manège, retraite aux flambeaux et feu d’aritifice (au Parc thermal).

Exposants en tous genres (30) : produits du terroirs, spécialités de noël, artisanat, idées cadeaux,…

Stands de vin chaud et de marrons

Et pour le plus jeunes : présence du père noël, contes de Noël par Teddy, manège gratuit.

Puis si la météo le permet : retraite aux flambeaux à 19h du parc de la mairie au parc thermal ou sera tiré le feu d’artifice (suite au report du feu du 14 juillet) à 20h.

Programme bientôt disponible.

Infos au 03 86 90 96 00

Pougues-les-Eaux

dernière mise à jour : 2021-11-19 par