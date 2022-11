MARCHÉ DE NOËL Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

MARCHÉ DE NOËL

Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes Hérault

2022-12-11

Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes Hérault

2022-12-11 – 2022-12-11 Portiragnes

Hérault Portiragnes La municipalité de Portiragnes a le plaisir de vous annoncer la tenue de son traditionnel Marché de Noël le dimanche 11 décembre parvis de l’Hôtel de ville et salle Jean Ferrat.

Vous pourrez trouver de quoi faire plaisir et vous faire plaisir pour les fêtes ou simplement passer un bon moment, peut-être même en compagnie du Père Noël.

Plusieurs exposants vous proposerons de petites échoppes avec des articles de décorations de Noël (santons, boules, guirlande…) mais aussi toutes sortes de broderies, bijoux fantaisies, sacoches, vaisselles, tableaux, créations…

Pour les gourmands, « les Ecoliers Portiragnais », association des parents d’élèves, seront présents pour vous combler ! Vins et chocolat chauds, crêpes, sandwichs, bonbons, café, thé…

