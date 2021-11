Portiragnes Portiragnes Hérault, Portiragnes MARCHE DE NOËL Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes Hérault Portiragnes Artisanat, spécialité culinaires, idées cadeaux… venez exposer vos merveilles !

La ville de PORTIRAGNES organise son traditionnel Marché de Noël, le dimanche 19 décembre 2021 sur le parvis de l’Hôtel de ville et dans la salle Jean Ferrat.

Associations Portiragnaises et commerçants désireux de s’installer, retrouvez dès à présent le formulaire d’inscription ici https://www.ville-portiragnes.fr/…/Marche-de-Noel… Artisanat, spécialité culinaires, idées cadeaux… venez exposer vos merveilles !

