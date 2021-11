Les Granges-Gontardes Les Granges-Gontardes Drôme, Les Granges-Gontardes Marché de Noël & Portes Ouvertes au Dôme Les Granges-Gontardes Les Granges-Gontardes Catégories d’évènement: Drôme

Marché de Noël & Portes Ouvertes au Dôme Les Granges-Gontardes, 10 décembre 2021, Les Granges-Gontardes.

2021-12-10 10:00:00 – 2021-12-10 18:00:00

Les Granges-Gontardes Drôme Les Granges-Gontardes Venez découvrir et déguster nos vins, lors de notre marché de Noël et à l’occasion de nos portes ouvertes.

Entre producteur et artisans, vous retrouverez les produits de notre terroir et des idées cadeaux pour tous vos proches ! contact@ledomeparclementine.com +33 4 75 98 61 55 https://www.domeelyssas.com/ Le Dôme d’Elyssas 5 montée de la combe d’Elissas Les Granges-Gontardes

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

