Marché de Noël, Portes ouvertes à la cave des Vignerons réunis de Monségur Le Puy, 4 décembre 2021, Le Puy.

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 17:30:00

Le Puy Gironde Le Puy

Les vignerons réunis de Monségur ouvrent les portes ! Dégustation avec les vignerons (nouveautés et cuvées bio), visite du chai, marché de Noël (créateurs, artisans, artistes), ateliers créatifs et acoustiques (pour parents et enfants). Restauration sur place (food trucks, huîtres)…

+33 5 56 61 61 85

