2022-11-26 – 2022-11-27

A l’approche des fêtes de fin d’année, la commune de Port-en-Bessin-Huppain organise, son premier marché de Noël le samedi 26 novembre de 14h à 20h et le dimanche 27 novembre de 10h à 18h, pour permettre à chacun de trouver cadeaux et mets délicieux. Une dizaine de chalets en bois, installés dans les jolies rues du Vieux Port, accueilleront producteurs et créateurs pour vous aider à préparer un Noël joyeux et gourmand. Arrivé samedi après-midi, le Père Noël se laissera photographier avec vos enfants pendant tout le week-end. En famille, vos enfants maquillés sur place, vous vous régalerez de boissons chaudes…

centreculturel@portenbessin-huppain.fr +33 2 31 21 92 33

Commune de Port en Bessin Huppain

