2022-12-21 16:00:00 – 2022-12-21 20:00:00

Loire-Atlantique La Petite Maison dans la Prairie organise un marché de Noël avec la participation de producteurs locaux. petitamaisonprairie.march@gmail.com La Petite Maison dans la Prairie Chemin de l’Eperon Pornic

