Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Pontorson Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville

2022-12-10 – 2022-12-11

Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville

Pontorson

Manche Le samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022, Marché de Noël à Pontorson. Produits artisanaux, producteurs locaux, métiers de l’art.

Produits en lien avec la période de Noël (cadeaux, décoration, alimentation liée aux fêtes de fin d’année). Renseignements :

cfpontorson@hotmail.com.

