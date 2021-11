Marché de noël Pontarlier, 10 décembre 2021, Pontarlier.

Marché de noël Pontarlier

2021-12-10 – 2021-12-24

Pontarlier 25300

Du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h.

Organisé par la Ville de Pontarlier.

De nombreux exposants, une patinoire, des idées cadeaux et de savoureux produits vous attendent tout au long de votre promenade au cœur du village de Noël. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, de nombreux événements et animations rythmeront les fêtes de fin d’année.

Accès libre.

v.zago@grandpontarlier.fr +33 3 81 38 81 38 http://www.ville-pontarlier.fr/

Du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h.

Organisé par la Ville de Pontarlier.

De nombreux exposants, une patinoire, des idées cadeaux et de savoureux produits vous attendent tout au long de votre promenade au cœur du village de Noël. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, de nombreux événements et animations rythmeront les fêtes de fin d’année.

Accès libre.

Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-10-30 par