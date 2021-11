Pontacq Pontacq Pontacq, Pyrénées-Atlantiques Marché de noël Pontacq Pontacq Catégories d’évènement: Pontacq

Pyrénées-Atlantiques

Marché de noël Pontacq, 27 novembre 2021, Pontacq. Marché de noël Pontacq

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Pontacq Pyrénées-Atlantiques Pontacq EUR Nombreux exposants dès le matin, décorations, bijoux, produits locaux, stand photos avec le Père noël. Animations enfants gratuites à partir de 14h château gonflable, maquillage, jeux géants en bois, balade en calèche, crèche. Groupe musical Beaux dégâts à partir de 16h Nombreux exposants dès le matin, décorations, bijoux, produits locaux, stand photos avec le Père noël. Animations enfants gratuites à partir de 14h château gonflable, maquillage, jeux géants en bois, balade en calèche, crèche. Groupe musical Beaux dégâts à partir de 16h +33 5 59 53 50 05 Nombreux exposants dès le matin, décorations, bijoux, produits locaux, stand photos avec le Père noël. Animations enfants gratuites à partir de 14h château gonflable, maquillage, jeux géants en bois, balade en calèche, crèche. Groupe musical Beaux dégâts à partir de 16h AAJ

Pontacq

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Pontacq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pontacq Adresse Ville Pontacq lieuville Pontacq