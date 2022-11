Marché de Noël Pont-de-Ruan, 11 décembre 2022, Pont-de-Ruan.

Marché de Noël

salle des fêtes Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00

Pont-de-Ruan

Indre-et-Loire

Pont-de-Ruan

Marché de Noël à la salle des fêtes de Pont de Ruan. Organisé par la Comité d’Animation avec la participation de l’AIPE, la Ruanopontine, Junior Association… Buvette, crêpes et restauration sur place.

Retrouvez les Produits du terroir, Art et Artisanat… et balades à poney

contact@villepontderuan.fr +33 2 47 26 81 30 https://www.villepontderuan.fr/

Mairie

Pont-de-Ruan

