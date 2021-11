Pommiers Pommiers Indre, Pommiers Marché de Noël Pommiers Pommiers Catégories d’évènement: Indre

Pommiers

Marché de Noël Pommiers, 5 décembre 2021, Pommiers. Marché de Noël Pommiers

2021-12-05 09:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 18:30:00 18:00:00

Pommiers Indre Pommiers Indre EUR Marché de Noël, organisé par Familles Rurales de Pommiers … incontournable pour acheter ses cadeaux de Noël et un moment en famille à partager ! Marché de Noël +33 6 89 14 60 95 Marché de Noël, organisé par Familles Rurales de Pommiers … incontournable pour acheter ses cadeaux de Noël et un moment en famille à partager ! ©PIXABAY

Pommiers

dernière mise à jour : 2021-11-10 par OT Vallée de la Creuse

Détails Catégories d’évènement: Indre, Pommiers Autres Lieu Pommiers Adresse Ville Pommiers lieuville Pommiers