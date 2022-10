Marché de Noël Pludual Pludual Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-12-04

Marché artisanal et alimentaire en vue de la préparation des fêtes de Noël, organisé par la municipalité, au profit du CCAS. Renseignements et inscriptions des exposants en mairie. Petite restauration. mairie.pludual@orange.fr +33 2 96 20 22 72 http://mairie-pludual.blogspot.com/ salle des fêtes Shelburn Poul ar Ranet Pludual

