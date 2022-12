Marché de Noël Plouvien Plouvien Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Marché de Noël de l’association des entreprises de Plouvien, de nombreux artisans, des animations, de la musique, le père Noël, un marché de Noël convivial pour petits et grands. Vin chaud ou jus de fruit offerts, tombola gratuite. https://www.facebook.com/Association-des-Entreprises-de-Plouvien-1453985088253168/ Salle de sports des écoles Place des Fusillés d’Aôut 1945 Plouvien

