Marché de Noël Plouigneau, 11 décembre 2022, Plouigneau. Marché de Noël

Foyer rural Plouigneau Finistère

2022-12-11 – 2022-12-11 Plouigneau

Finistère Plouigneau Venez faire vos emplettes pour vos fêtes de fin d’année : décorations, cadeaux pour petits et grands, créations artisanales, produits du terroir pour égayer vos papilles…

Plus de 30 exposants locaux sont attendus.

Tombola de Noël

Petite restauration sur place +33 6 47 73 64 14 Plouigneau

