2022-12-10 – 2022-12-11

Ctes-d’Armor La 4e édition du marché de Noël organisé par le Goëlo HBC est lancée. Nous sommes impatients de partager avec vous ce moment magique ! Comme chaque année, vous y trouverez une quarantaine d’exposants qui vous proposeront : des idées cadeaux originales, nourriture, vêtements, artisanat d’art, bijoux… avec des artisans et créateurs très talentueux et locaux. Et bien sûr le Père Noël sera là ! Petite restauration, buvette et vin chaud sur place. goelo.hbcevenement@sfr.fr +33 6 71 89 40 40 http://goelohbc.clubeo.com/ Salle Hermine Avenue Laënnec Plouha

