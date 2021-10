Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Marché de Noël Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Marché de Noël Plouha, 11 décembre 2021, Plouha. Marché de Noël Salle Hermine Avenue Laënnec Plouha

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 Salle Hermine Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Pass sanitaire obligatoire +33 6 71 89 40 40 Pass sanitaire obligatoire Salle Hermine Avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Salle Hermine Avenue Laënnec Ville Plouha lieuville Salle Hermine Avenue Laënnec Plouha