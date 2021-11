Marché de Noël Plouguerneau, 30 novembre 2021, Plouguerneau.

Au programme de ce marché de Noël : plus de 20 commerçants et artisans et de nombreuses animations dont la plus attendue, la séance photo avec le Père Noël.

Avec près d’une vingtaine de commerçants et artisans présents, vous dégoterez forcément des idées cadeaux en plus de trouver de quoi composer votre menu du réveillon : confiseries, miel, crêpes, saucisson sec, fromage, foie gras, bijoux, vêtements et accessoires de mode, décorations de Noël et plein d’autres produits sont à découvrir au fil des étals.

Le marché fait également le plein d’animations avec un concours de dessins pour les 3-10 ans, la tombola de Noël et la salle de jeux avec structures gonflables. La nouveauté ? Le rallye photo organisé par l’Espace jeunes. Pour y participer, rendez-vous au stand dédié présent sur le marché…

> 15h à 17h30 : concours de dessins pour les 3-10 ans

> 15h à 18h : rallye photo de Noël avec l’Espace jeunes

> 15h à 19h : espace jeux avec structures gonflables

> 17h à 18h : séance photo avec le Père Noël. N’oubliez pas votre appareil photo !

> 18h30 : tirage au sort de la tombola de Noël

Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau

