Marché de Noël, 11 décembre 2022, Plougras.

Ctes-d’Armor Plougras Côtes-d’Armor Bretagne Présence du Père Noël.

Tombola de Noël.

Buvette et petite restauration sur place. cdfplougras@orange.fr Plougras

