Marché de Noël Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Marché de Noël Plougonvelin, 30 novembre 2022, Plougonvelin. Marché de Noël

Boulevard de la Mer Salle Hippocampe Plougonvelin Finistère Salle Hippocampe Boulevard de la Mer

2022-11-30 – 2022-12-04

Salle Hippocampe Boulevard de la Mer

Plougonvelin

Finistère Marché de Noël au TREZ HIR à la salle Hippocampe.

Les artistes présentent leurs créations du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre.

Dessins, peintures, photos, BD, mugs, bijoux et dédicaces en présence des artistes, atelier photo et caricatures en direct !

Dédicaces et rencontres avec :

POD

NIBOR

GWENDAL LEMERCIER

GILDAS JAVA

MATHIEU RIVRIN

BLEQUIN

BERNADETTE GUILLERMIN

LOIC MOYOU

AUDREY MOYOU artistepod@gmail.com +33 6 14 64 90 09 Salle Hippocampe Boulevard de la Mer Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse Plougonvelin Finistère Salle Hippocampe Boulevard de la Mer Ville Plougonvelin lieuville Salle Hippocampe Boulevard de la Mer Plougonvelin Departement Finistère

Plougonvelin Plougonvelin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougonvelin/

Marché de Noël Plougonvelin 2022-11-30 was last modified: by Marché de Noël Plougonvelin Plougonvelin 30 novembre 2022 Boulevard de la mer Salle Hippocampe Plougonvelin Finistère finistère Plougonvelin

Plougonvelin Finistère