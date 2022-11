Marché de Noël Plouézec Plouézec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Plouézec Artisans et créateurs locaux. Chorale avec les enfants de l’école à 11h30 on compte sur vous !! Plein de bonnes choses à déguster! Crêpes galettes vin chaud soupe ….. Le père Noël sera présent avec nous toute la journée. Diverses activités sont proposées, concours du plus beau dessin, lecture, balade en calèche et d’autres surprises….. amicale.laique22470@gmail.com Salle Ostréa Place des Droits de l’Homme Plouézec

