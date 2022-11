Marché de Noël Pleumeur-Gautier Pleumeur-Gautier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Pleumeur-Gautier Organisé par l’école Saint Famille de Pleumeur-Gautier. Artisans et producteurs locaux, concours de dessins, spectacle réalisé par les enfants de l’école, tombola, petite restauration. Le père Noël sera présent à 16h !! +33 2 96 20 13 24 http://www.pleumeur-gautier.bzh/Marche-de-Noel-a-Pleumeur-Gautier-le-pere-Noel-sera-present Pleumeur-Gautier

