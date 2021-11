Marché de Noël Pleumeleuc, 28 novembre 2021, Pleumeleuc.

Marché de Noël Pleumeleuc

2021-11-28 – 2021-11-28

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine Pleumeleuc

Dans les salles l’étincelle, cachou et calisson aura lieu le Marché de Noël : décoration, des bijoux, des créations textiles pour bébés, enfants, femmes et pour la maison (zéro-déchets), des compositions de plantes grasses, de l’artisanat marocain, des accessoires de mode en bois; côté gastronomie, il y aura les bières locales de l’Alchimiste, des produits à base de noisette, du miel, des spécialités hongroises, des confiseries. Une restauration sur place avec galettes/saucisses, frites, chichis et boissons chaudes et froides sera mis à disposition. Une bourse aux jouets (samedi 27 Novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h, salle calisson) , séances photos avec le Père-Noël (dimanche 28 Novembre de 15h à 17h), prises de commandes de sapin de Noël (producteur local).

hb_sandra@yahoo.fr +33 6 21 21 21 64

Pleumeleuc

