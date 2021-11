Pleumartin pleumartin Pleumartin, Vienne Marché de noël pleumartin Pleumartin Catégories d’évènement: Pleumartin

Le dimanche 12 Décembre, Pleumartin va doucement se plonger dans l’esprit de Noël ! De nombreux exposants seront présents sous la halle, sur la place ainsi que dans la salle des fêtes. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette manifestation qui ravira petits et grands. A 12h, une cinquantaine de pères noël à motos seront présents. Marché de noël pleumartin Pleumartin (86193) Pleumartin Vienne

2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T18:00:00

