Pleugueneuc

Marché de Noël Pleugueneuc, 19 décembre 2021, Pleugueneuc. Marché de Noël La Motte Beaumanoir Château de la Motte Beaumanoir Pleugueneuc

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 19:30:00 La Motte Beaumanoir Château de la Motte Beaumanoir

Pleugueneuc Ille-et-Vilaine Pleugueneuc Venez découvrir la Magie de Noël dans un cadre exceptionnel.

De nombreux exposants seront présents dans la cour du Château ainsi qu’une buvette, des jeux pour enfants, Artisans, Créateurs, stands de dégustation et bien entendu notre Cher Père Noël.

