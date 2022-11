Marché de Noël Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

Marché de Noël Plestin-les-Grèves, 11 décembre 2022, Plestin-les-Grèves. Marché de Noël

Espace Culturel An Dour Meur Route de Morlaix Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor Route de Morlaix Espace Culturel An Dour Meur

2022-12-11 – 2022-12-11

Route de Morlaix Espace Culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves

Côtes-d’Armor Plestin-les-Grèves Venez à la rencontre des artisans créateurs. Animations pour tout public, promenades à poneys, visites du père Noël, buvette de boissons chaudes (vin, café et thé), food truck. Feu d’artifice le samedi.

Les métiers de bouche présenteront des produits maisons, confitures, glaces, chocolats, miels, pain d’épices, rillettes de la mer et produits bretons. Les créateurs présenteront des réalisations à base de matériaux de récupération, bijoux, couture, origami, cosmétiques, bois flotté, céramique, peinture, livres d’enfants, fleurs, jeux de constructions…. ladecplestin@gmail.com Route de Morlaix Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor Route de Morlaix Espace Culturel An Dour Meur Ville Plestin-les-Grèves lieuville Route de Morlaix Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Departement Côtes-d'Armor

Marché de Noël Plestin-les-Grèves 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 11 décembre 2022 Ctes-d'Armor Espace Culturel An Dour Meur Route de Morlaix Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor