Marché de Noël Pleslin-Trigavou, 19 décembre 2021, Pleslin-Trigavou. Marché de Noël Lieu-dit La Motte Ollivet Ferme du Château de la Motte Olivet Pleslin-Trigavou

2021-12-19 – 2021-12-19 Lieu-dit La Motte Ollivet Ferme du Château de la Motte Olivet

Pleslin-Trigavou Côtes d’Armor Artisans et artistes, Produits locaux et artisanaux

Balade en attelage, Gouren, Animation ferronnerie, Animation musicale, Pêche à la ligne

Arrivée du Père Noël à 16h

Buvette, vin chaud

Restauration sur place Lieu-dit La Motte Ollivet Ferme du Château de la Motte Olivet Pleslin-Trigavou

