Horizon vous accueille pour son traditionnel Marché de Noël avec plus de 50 exposants en intérieur et en extérieur. De nombreuses animations viendront ponctuer ce Marché de Noël : sculpteurs sur ballons, caricaturiste, stand de barbe à papa, passage du Père Noël et tours en Calèche etc…. Nous vous attendons pour trouver des idées cadeaux originales!

spectacles@horizonpledran.com +33 2 96 64 30 30 https://www.pledran.bzh/

