Marché de Noël Plancoët Plancoët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plancoët

Marché de Noël Plancoët, 11 décembre 2022, Plancoët. Marché de Noël

41 Rue de Dinan Cap Corps Plancoët Côtes-d’Armor Cap Corps 41 Rue de Dinan

2022-12-11 – 2022-12-11

Cap Corps 41 Rue de Dinan

Plancoët

Côtes-d’Armor Plancoët Décoration de Noël, gastronomie, vin chaud, soupe, cosmétiques, vêtements, maroquinerie, jeux de société, bijoux, parfums, ustensiles de cuisine, soins bien-être et cosmétiques à base de miel, lingerie, produits à base d’Aloe Vera…

Visite du Père Noël et photos de 15h à 17h

Possibilité de déposer la lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres dédiée située dans l’établissement.

Toutes les lettres déposées seront envoyées par les petits lutins.

Tours de Shetland (Poney) possibles en extérieur. capcorps22@outlook.fr +33 2 96 80 50 99 http://www.capcorps.fr/ Cap Corps 41 Rue de Dinan Plancoët

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plancoët Autres Lieu Plancoët Adresse Plancoët Côtes-d'Armor Cap Corps 41 Rue de Dinan Ville Plancoët lieuville Cap Corps 41 Rue de Dinan Plancoët Departement Côtes-d'Armor

Plancoët Plancoët Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plancoet/

Marché de Noël Plancoët 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Plancoët Plancoët 11 décembre 2022 41 Rue de Dinan Cap Corps Plancoët Côtes-d'Armor Ctes-d'Armor Plancoët

Plancoët Côtes-d'Armor