Marché de Noël Plancoët, 12 décembre 2021, Plancoët. Marché de Noël Cap Corps 41 Rue de Dinan Plancoët

Visite du Père Noël et photos de 15h à 17h

Tours de Shetland

Restauration sur place capcorps22@outlook.fr +33 2 96 80 50 99 http://www.capcorps.fr/ Marché de Noël

Restauration sur place Cap Corps 41 Rue de Dinan Plancoët

