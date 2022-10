MARCHÉ DE NOËL Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

MARCHÉ DE NOËL Plainfaing, 17 décembre 2022, Plainfaing. MARCHÉ DE NOËL

rue de l'Eglise salle des Fêtes Plainfaing Vosges

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17 18:00:00

salle des Fêtes rue de l’Eglise

Plainfaing

Vosges Vous y retrouverez des artisans, commerçants avec des produits du terroir, idées cadeaux, décos, du vin chaud,jus de pommes, sablés de Noël et bien d’autres choses.

Buvette et restauration.

+33 6 52 12 35 07

