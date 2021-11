Armentières Place St Vaast Armentières, Nord Marché de noël Place St Vaast Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Marché de noël Place St Vaast, 11 décembre 2021, Armentières. Marché de noël

du samedi 11 décembre au dimanche 19 décembre à Place St Vaast les 11 et 12 décembre, le marché de Noël, où 18 producteurs, créateurs et artisans vous proposeront leurs produits et savoir-faire. Place St Vaast Place St Vaast armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T20:00:00;2021-12-19T17:30:00 2021-12-19T19:00:00

Place St Vaast Adresse Place St Vaast armentières Ville Armentières