Lille place rihour Lille, Nord Marché de Noël place rihour Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Marché de Noël place rihour, 19 novembre 2021, Lille. Marché de Noël

du vendredi 19 novembre au jeudi 30 décembre à place rihour

A partir du 19 novembre, les 90 chalets du traditionnel marché de Noël lillois enchanteront petits et grands avec leurs idées cadeaux originales, leurs décorations féeriques et leurs gourmandises artisanales. Parmi les exposants, les amateurs de curiosités pourront découvrir plusieurs univers. Coffrets gourmands, jouets insolites, bijoux créatifs, produits issus de l’artisanat international, sans oublier les incontournables objets de décoration… il y en aura pour tous les goûts ! Enfin, à ne pas manquer, les nombreuses animations organisées sur le marché de Noël : visite du Père Noël, mini-concerts, séances de maquillage enfants, lectures de contes de Noël… ### Infos pratiques Le marché est ouvert tous les jours du lundi au jeudi de 11h à 20h30, les vendredis et samedis de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 20h30. Le marché sera fermé : – le 24 décembre à 18h – toute la journée du 25 décembre Du vendredi 19 novembre au jeudi 30 décembre 2021, la magie de Noël fait son grand retour à Lille avec l’ouverture de son incontournable marché place Rihour ! place rihour place rihour lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T22:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T22:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T20:30:00;2021-11-22T11:00:00 2021-11-22T20:30:00;2021-11-23T11:00:00 2021-11-23T20:30:00;2021-11-24T11:00:00 2021-11-24T20:30:00;2021-11-25T11:00:00 2021-11-25T20:30:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T20:30:00;2021-11-29T11:00:00 2021-11-29T20:30:00;2021-11-30T11:00:00 2021-11-30T20:30:00;2021-12-01T11:00:00 2021-12-01T20:30:00;2021-12-02T11:00:00 2021-12-02T20:30:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T22:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T20:30:00;2021-12-06T11:00:00 2021-12-06T20:30:00;2021-12-07T11:00:00 2021-12-07T20:30:00;2021-12-08T11:00:00 2021-12-08T20:30:00;2021-12-09T11:00:00 2021-12-09T20:30:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T22:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T22:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T20:30:00;2021-12-13T11:00:00 2021-12-13T20:30:00;2021-12-14T11:00:00 2021-12-14T20:30:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T20:30:00;2021-12-16T11:00:00 2021-12-16T20:30:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T22:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T22:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T20:30:00;2021-12-20T11:00:00 2021-12-20T20:30:00;2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T20:30:00;2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T20:30:00;2021-12-23T11:00:00 2021-12-23T20:30:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T22:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T22:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T20:30:00;2021-12-27T11:00:00 2021-12-27T20:30:00;2021-12-28T11:00:00 2021-12-28T20:30:00;2021-12-29T11:00:00 2021-12-29T20:30:00;2021-12-30T11:00:00 2021-12-30T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu place rihour Adresse place rihour lille Ville Lille lieuville place rihour Lille