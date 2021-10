Naintré Place Jean Jaurès Naintré, Vienne Marché de Noël Place Jean Jaurès Naintré Catégories d’évènement: Naintré

**Le traditionnel Marché de Noël de Naintré** va prendre possession de la place Jean Jaurès le dimanche 12 décembre 2021 pour animer le cœur de la ville. De nombreux commerçants et artisans locaux seront présents, ainsi que des animations pour enfants (manège, calèche, spectacle…) **Buvette et restauration sur place. Venez découvrir l’ambiance de Noël de ce marché en plein air et passer un moment convivial en famille !** Stands et animations en plein air… Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré Vienne

