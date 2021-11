Marché de Noël Place Gambetta Pont-l’Abbé, 12 décembre 2021, Pont-l'Abbé.

Marché de Noël Place Gambetta Pont-l’Abbé

2021-12-12 – 2022-01-02

Pont-l’Abbé Finistère

Un véritable village de Noël s’installe au cœur de Pont-l’abbé. Sur la place, en plus des chalets, un manège mais aussi une scène accueillera des concerts (programmation en cours) et des spectacles circassiens. Pour le confort des visiteurs, des chaises et des bancs seront installés.

Du 21 au 23 décembre, des animations seront proposées par le Comité d’animation de Pont-l’Abbé devant la médiathèque Julien Gracq.

+33 2 98 82 37 99

Un véritable village de Noël s’installe au cœur de Pont-l’abbé. Sur la place, en plus des chalets, un manège mais aussi une scène accueillera des concerts (programmation en cours) et des spectacles circassiens. Pour le confort des visiteurs, des chaises et des bancs seront installés.

Du 21 au 23 décembre, des animations seront proposées par le Comité d’animation de Pont-l’Abbé devant la médiathèque Julien Gracq.

Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2021-11-16 par