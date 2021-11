La Riche Place du maréchal leclerc - La Riche Indre-et-Loire, La Riche Marché de Noël Place du maréchal leclerc – La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche

Marché de Noël Place du maréchal leclerc – La Riche, 4 décembre 2021, La Riche. Marché de Noël

Place du maréchal leclerc – La Riche, le samedi 4 décembre à 11:00

Ce samedi 4 décembre, de 11h à 19h30, nous serons présent au marché de Noël de La Riche, sur la place du maréchal Leclerc. Vous pourrez retrouver les artisans Bobines D’Avenir et les Daronnes Cosmétics sur deux de nos stands ! Et vous pourrez également venir acheter des calendriers, des furoshikis ainsi que des kits S.O.S cookies. N’hésitez pas à passer venir nous voir ! Votre association s’invite au marché de Noël de La Riche en compagnie des artisans Bobine D’Avenir et Les Daronnes Cosmétics ! Place du maréchal leclerc – La Riche place du maréchal leclerc la riche La Riche Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu Place du maréchal leclerc - La Riche Adresse place du maréchal leclerc la riche Ville La Riche lieuville Place du maréchal leclerc - La Riche La Riche