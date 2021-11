Carbon-Blanc Place du marché - place Pierre Mendès France à Carbon-Blanc Carbon-Blanc, Gironde Marché de Noël Place du marché – place Pierre Mendès France à Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Marché de Noël Place du marché – place Pierre Mendès France à Carbon-Blanc, 4 décembre 2021, Carbon-Blanc.

le samedi 4 décembre à Place du marché – place Pierre Mendès France à Carbon-Blanc

A l’occasion de son marché de Noël, la ville de Carbon-Blanc sensibilise ses habitants à la préservation des arbres : tenue d’un stand, échanges avec les élus sur le projet de végétalisation, opération gratuite de distribution de lots de plantations auprès des habitants, dans la limite des stocks disponibles. Tout public Plus d’infos : [https://www.carbon-blanc.fr/](https://www.carbon-blanc.fr/) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit

Stand de sensibilisation à la préservation de la nature et distribution gratuite de plants d’arbres proposée sur le marché de Noël. Place du marché – place Pierre Mendès France à Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'évènement: Carbon-Blanc, Gironde