du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre

Marché de Noël ————– * Ouverture du marché en musique avec la Chorale du Collège Sainte-Thérèse * Concert de Noël par l’Harmonie Municipale * Concert de la Chorale La Dives à l’Unisson * Animation musicale : Ecole de musique de Saint-Pierre-en-Auge / Mézidon Vallée d’Auge Groupe N’Ding en déambulation Groupe Swing Uppercut Les Trompes de chasses du Pays d’Auge * Animation de marionnettes géantes par la compagnie Géant Vit Défilé sur le thème du « carvanal » dans les rues de la ville * Spectacle pyrotehnique et musical * Marché de produits du terroir et de l’artisanat

Le marché de Noël se déroule samedi 11 décembre de 11h à 23h et dimanche 12 décembre de 10h à 18h, à l'intérieur de la halle, salle des fêtes, hallettes et extérieur Place du marché de Saint-Pierre-en-Auge

2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T23:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00

