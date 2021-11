Beaulieu-sur-loire Place de l'église Beaulieu-sur-Loire Marché de Noël Place de l’église Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Marché de Noël Place de l’église, 4 décembre 2021, Beaulieu-sur-loire. Marché de Noël

Place de l’église, le samedi 4 décembre à 10:00

Des artisans créateurs de la région et des producteurs locaux seront présents. Vous pourrez y dénicher des cadeaux originaux. Les parents bénévoles vous accueilleront à la buvette où vous pourrez déguster le traditionnel vin chaud et autres gourmandises. Des artisans créateurs de la région et des producteurs locaux seront présents. Vous pourrez y dénicher des cadeaux originaux. Place de l’église Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire Autres Lieu Place de l'église Adresse Beaulieu-sur-loire Ville Beaulieu-sur-loire lieuville Place de l'église Beaulieu-sur-loire