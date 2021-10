Marché de Noël Place de la République, 26 novembre 2021, Varennes-Vauzelles.

Marché de Noël

du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre à Place de la République

Le marché de Noël aura bien lieu cette année à Varennes-Vauzelles ! Vous pourrez profiter du lancement des illuminations le vendredi 26 novembre Place de la République dès 18h accompagnées de l’Ecole de Musique et de chansons de Noël. Samedi 27 et dimanche 28, pour le week-end de l’avent, le marché de Noël s’installe Chemin des Meuniers et Place de la République. Dès Samedi midi, les commerçants seront prêts à vous accueillir. Le Père Noël sera présent dès 15h au village solidaire. Nouveauté 2021 : un village familial pour accueillir les enfants avec plein d’ateliers et d’activités organisés par le Centre Social, le relais Enfants-Parents et le périscolaire. Samedi à partir de 19h30, l’ASAV Football organise un repas dansant accompagné de l’orchestre de Florence PARRIOT au Centre Gérard Philipe Et plein d’autres surprises!

entrée libre, pass sanitaire, gratuit

Le chemin des Meuniers et la place de la République accueilleront cette année encore le Père Noël et des exposants locaux. Venez profiter de l’ambiance de Noël lors de cet évènement familial !

Place de la République Place de la République, Varennes-Vauzelles



2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T21:30:00;2021-11-27T12:00:00 2021-11-27T21:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T20:00:00