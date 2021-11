Corronsac Place de la mairie 31450 CORRONSAC Corronsac, Haute-Garonne Marché de NOEL Place de la mairie 31450 CORRONSAC Corronsac Catégories d’évènement: Corronsac

Haute-Garonne

Marché de NOEL Place de la mairie 31450 CORRONSAC, 11 décembre 2021, Corronsac. Marché de NOEL

Place de la mairie 31450 CORRONSAC, le samedi 11 décembre à 11:00

Rencontrez le Père Noel Animation musicale Stand de chataignes grillées Ventes de fruits de NOEL Ventes huitres , vin blanc , foie gras , champagne ( sur commande )

Entrée libre

Organiser par le Comité des Fètes de Corronsac Place de la mairie 31450 CORRONSAC Place de la mairie 31450 corronsac Corronsac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corronsac, Haute-Garonne Autres Lieu Place de la mairie 31450 CORRONSAC Adresse Place de la mairie 31450 corronsac Ville Corronsac lieuville Place de la mairie 31450 CORRONSAC Corronsac