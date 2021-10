Angles-sur-l'Anglin Place Aimé Octobre Angles-sur-l'Anglin, Vienne Marché de Noël Place Aimé Octobre Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Les 18 et 19 décembre, Angles-sur-l’Anglin organise son marché de Noël. Venez rencontrer les producteurs et artisans d’art locaux. Au programme illuminations et décoration de Noël, promenades en calèche. Restauration de produits de noël sur place.

Gratuit, sauf la restauration

