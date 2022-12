Marché de Noël Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec

Marché de Noël Plabennec, 16 décembre 2022, Plabennec. Marché de Noël

Espace culturel Le Champ de Foire Place du Champ de Foire Plabennec Finistère Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire

2022-12-16 – 2022-12-16

Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec

Finistère – Nombreuses animations en intérieur et en extérieur : spectacle d’arts de la rue proposé par la Ville de Plabennec, grand jeu surprise et animations offerts par l’ACAP, concours de vélos décorés sur le thème de Noël, musique et chants, atelier grimage, stand photos, palets bretons, lecture de contes…

– Les associations proposeront à la vente un large choix d’objets artisanaux.

– Point restauration : soupe, crêpes, buvette, barbe à papa, bonbons, chocolat chaud…

– Le Père Noël est attendu à 18h30. Accueil Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Plabennec Adresse Plabennec Finistère Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Ville Plabennec lieuville Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Departement Finistère

Plabennec Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec/

Marché de Noël Plabennec 2022-12-16 was last modified: by Marché de Noël Plabennec Plabennec 16 décembre 2022 Espace culturel Le Champ de Foire Place du Champ de Foire Plabennec Finistère finistère Plabennec

Plabennec Finistère