MARCHÉ DE NOËL Philippsbourg, 21 novembre 2021, Philippsbourg.

2021-11-21 13:30:00 13:30:00 – 2021-11-21 21:00:00 21:00:00

Philippsbourg Moselle Philippsbourg Marché de Noël autour de la salle l’Atelier. Une vingtaine de producteurs et d’artisans sera présente pour vous présenter leur production.

Le père Noël sera présent pour le plus grand plaisir des enfants, qui pourront également participer à des ateliers de bricolage de 14h à 16h30.

Un concert de musique celte sera proposé à la chapelle à 15h, et à 16h30 c’est la chorale de l’EPSAN de Brumath qui se produira.

A partir de 17h, repas (harengs) sur réservation au 03 87 06 52 50 ou 06 77 50 65 85. +33 3 87 06 55 30 Philippsbourg

