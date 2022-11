Marché de Noel Peyrignac Peyrignac Catégories d’évènement: Dordogne

Peyrignac

Marché de Noel Peyrignac, 3 décembre 2022, Peyrignac. Marché de Noel

Peyrignac Dordogne

2022-12-03 – 2022-12-03 Peyrignac

Dordogne Peyrignac Nombreux artisans, animations, Parade lumineuse…

Raclette (15€ par personne, sur réservation) Nombreux artisans, animations, Parade lumineuse…

Raclette (15€ par personne, sur réservation) +33 6 31 23 24 70 otvpn

Peyrignac

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Peyrignac Autres Lieu Peyrignac Adresse Peyrignac Dordogne Vézère Périgord Noir Ville Peyrignac lieuville Peyrignac Departement Dordogne

Peyrignac Peyrignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrignac/

Marché de Noel Peyrignac 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noel Peyrignac Peyrignac 3 décembre 2022 Dordogne Peyrignac Peyrignac Dordogne Vézère Périgord Noir

Peyrignac Dordogne