Marché de Noël – Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries Catégories d’évènement: Oise

Péroy-les-Gombries

Marché de Noël – Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries, 18 décembre 2022, Péroy-les-Gombries. Marché de Noël – Péroy-les-Gombries

25 Rue de la Ville Péroy-les-Gombries Oise

2022-12-18 09:00:00 – 2022-12-18 17:00:00 Péroy-les-Gombries

Oise Péroy-les-Gombries Rendez-vous à la salle multifonction de Péroy-les-Gombries (25 rue de la ville) pour découvrir plusieurs exposants à l’occasion d’un marché de Noël convivial.

Vous y retrouverez des producteurs locaux. 03 44 88 13 25 Rendez-vous à la salle multifonction de Péroy-les-Gombries (25 rue de la ville) pour découvrir plusieurs exposants à l’occasion d’un marché de Noël convivial.

Vous y retrouverez des producteurs locaux. 03 44 88 13 25 +33 3 44 88 13 25 Péroy-les-Gombries

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Péroy-les-Gombries Autres Lieu Péroy-les-Gombries Adresse 25 Rue de la Ville Péroy-les-Gombries Oise Ville Péroy-les-Gombries lieuville Péroy-les-Gombries Departement Oise

Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peroy-les-gombries/

Marché de Noël – Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël – Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries 18 décembre 2022 25 Rue de la Ville Péroy-les-Gombries Oise Oise Péroy-les-Gombries

Péroy-les-Gombries Oise