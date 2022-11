MARCHÉ DE NOËL Paziols Paziols Catégories d’évènement: Aude

Aude Paziols Paziols fête Noël avec un grand marché traditionnel !

Venez retrouver, en plein cœur du village, De la musique, des jeux pour petits et grands, des balades à dos d’âne, des idées cadeaux, des plats, boissons et marrons chauds et encore plus de stands de producteurs, artistes, artisans, associations et commerçants locaux !

Plat chaud sur place. associationdanslairduvent@gmail.com +33 7 66 67 89 73 https://www.facebook.com/events/402645074888744?ref=newsfeed Paziols

